Заявки команд на Евро-2024 будут расширены с 23 до 26 игроков — L'Équipe

Исполнительный комитет УЕФА принял решение расширить заявки команд на грядущем чемпионате Европы с 23 до 26 игроков. Об этом сообщает L’Equipe.
По информации источника, каждый из футболистов теперь должен быть указан в командном листе игрового дня.
Подчёркивается, что президент Французской федерации футбола Филипп Диалло и главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам выступили против этого решения.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.
Евро-2024: итоговый список команд: