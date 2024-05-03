Сергей Ташуев высказался о сравнении с Карло Анчелотти

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос о сравнении с итальянским специалистом Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет мадридский «Реал».

«Нас сравнивали, когда я работал в донецком «Металлурге». У меня были бразильские игроки, и они меня сравнили как-то с Анчелотти. Оттуда же и пошло. Единственная наша разница с Карло, что я не работаю в «Реале», а он работает», – приводит слова Сергея Ташуева Metaratings.

65-летний Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского «Факела» 26 апреля 2024 года. Причиной ухода назывались семейные обстоятельства.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команду возглавил Игорь Черевченко.