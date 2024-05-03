Игрок «Оренбурга» Томпсон: в России борщ не попробовал, питаюсь макаронами

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон ответил на вопрос, нравится ли ему борщ.

«Нравится ли мне борщ? На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно», — приводит слова Томпсона «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний полузащитник перешёл в «Оренбург» из чилийского «Коло-Коло» минувшей зимой на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Томпсон принял участие в 10 матчах во всех турнирах текущего сезона, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с чилийским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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