Баженов оценил перспективы воспитанников «Спартака» Лайкина и Рощина

Менеджер по арендованным игрокам московского «Спартака» Никита Баженов высказался о воспитанниках красно-белых Максиме Лайкине и Антоне Рощине. 20-летний полузащитник Максим Лайкин, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», в текущем сезоне Мелбет Первой лиги провёл два матча. Результативными действиями футболист не отметился. 19-летний полузащитник «Спартака» Антон Рощин дебютировал в Российской Премьер-Лиге в матче 25-го тура с «Ростовом» (5:1).

«Понимаю беспокойство Макса Лайкина, который не играет в «Арсенале», мы тоже переживаем. На данный момент он игрок тульского клуба, мы уважаем и клуб, и тренерский штаб, и решения этого штаба. Знаю Максима как профессионала, рано или поздно ему шанс предоставится. Мы следим за этой ситуацией. Но, зная Макса, даже не выходя на поле, он всё равно сконцентрирован на футболе. В этой ситуации остаётся только работать, другого рецепта здесь нет.

Антон Рощин — один из лидеров нашей молодёжной команды, он уже давно играет в академии. Он классическая «десятка» с весьма неординарным мышлением. Но не хочу никого лишний раз нахваливать из ребят в этом возрасте. Антон очень адекватно оценивает ситуацию и понимает, что есть определённые авансы», — приводит слова Баженова Metaratings.