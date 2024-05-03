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Ташуев: кто нас, российских тренеров, возьмёт в европейский чемпионат?

Ташуев: кто нас, российских тренеров, возьмёт в европейский чемпионат?
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Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, готов ли он попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«А кто нас, российских тренеров, возьмёт в европейский чемпионат? Обстановка другая. Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмём тренера во Францию?» Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни всё возможно», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, последним местом работы Ташуева был воронежский «Факел», который он тренировал с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством «Факел» сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых шесть раз победил, семь раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После 26 туров чемпионата России «Факел» набрал 27 очков и занимает 12-е место. В следующем туре воронежский клуб сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 6 мая.

Тренер «Факела» Ташуев поёт в караоке:

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