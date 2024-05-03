«Понятно, что хотелось чуть большего». Глебов — о выступлении «Ростова» в Кубке России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». «Ростов» дома уступил с минимальным счётом 0:1 и завершил борьбу за Кубок России. Единственный мяч на счету полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна.

«Наверное, не «Балтике» повезло, а нам не повезло. Не получилось забить. Смутил ли состав «Ростова»? Тренер выбрал такой состав, что должно смутить?

Послевкусие от Кубка? Понятно, что хотелось чуть большего. Из плюсов — молодые ребята выступили, почувствовали, что такое взрослый футбол. Большой плюс, опыт для них. Я думаю, в дальнейшем им это поможет», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».