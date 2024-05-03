Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдо ответил, кто из игроков «Ростова» смог бы заиграть в Европе

Роналдо ответил, кто из игроков «Ростова» смог бы заиграть в Европе
Комментарии

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо считает, что любой игрок из команды смог бы заиграть в европейском чемпионате.

«Общаюсь ли с бразильцами в России? Дело в том, что они все очень далеко — в Петербурге и Москве, поэтому особо общаться не получается.

Кто из игроков «Ростова» смог бы играть в Европе? Все! Я думаю, что у нас высококлассная команда, у каждого есть свои хорошие качества. Несомненно, любой игрок смог бы заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Вчера, 2 мая, «Ростов» на своём поле уступил калининградской «Балтике» (0:1) в матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России. В финале Пути регионов «Балтика» встретится с московским «Спартаком» в период с 14 по 16 мая.

Материалы по теме
Карпин не встретится со «Спартаком» в Кубке. Новый «привоз» оставил «Ростов» без трофея
Видео
Карпин не встретится со «Спартаком» в Кубке. Новый «привоз» оставил «Ростов» без трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android