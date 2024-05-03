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В «Урарту» отреагировали на слухи об исключении Глушакова из-за конфликта с одноклубником

В «Урарту» отреагировали на слухи об исключении Глушакова из-за конфликта с одноклубником
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Спортивный директор «Урарту» Дмитрий Кудряшов прокомментировал слухи об исключении полузащитника Дениса Глушакова из состава армянской команды по причине конфликта с одноклубником.

«С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил её. У него повреждение икроножной мышцы. Сейчас Денис полетел в Москву на реабилитацию.

Никакого конфликта нет и не было — Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление. На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что конфликт случился с другим русскоязычным футболистом, фамилия которого не называется. Причиной конфликта назывались «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста. Отмечалось, что главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста и убрал 37-летнего Глушакова из состава.

Глушаков присоединился к «Урарту» в феврале нынешнего года. За этот период он принял участие в 12 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу из бани:

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Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником
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