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Игнатов: в «Спартаке» много хороших футболистов, в каждом матче новый герой

Игнатов: в «Спартаке» много хороших футболистов, в каждом матче новый герой
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:0). Встреча состоялась в среду, 1 мая. В финале Пути регионов «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт в период с 14 по 16 мая в Калининграде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 8'     0:2 Игнатов – 39'    

«Всё сложилось удачно. У нас много хороших футболистов, в каждом матче новый герой. Сегодня мы с Сашей [Соболевым] разделили это звание. Отдельно отмечу команду в целом, хорошо оборонялись, помогли Саше Селихову сыграть «на ноль», и он сам проявил себя хорошо.

В первом случае увидел, что Саша один с защитником, попробовал исполнить передачу — и получилось. Второй эпизод — вынос Селихова, скидка Соболева и мой удар. Тренируем это!» — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

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