Игнатов: в «Спартаке» много хороших футболистов, в каждом матче новый герой

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:0). Встреча состоялась в среду, 1 мая. В финале Пути регионов «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт в период с 14 по 16 мая в Калининграде.

«Всё сложилось удачно. У нас много хороших футболистов, в каждом матче новый герой. Сегодня мы с Сашей [Соболевым] разделили это звание. Отдельно отмечу команду в целом, хорошо оборонялись, помогли Саше Селихову сыграть «на ноль», и он сам проявил себя хорошо.

В первом случае увидел, что Саша один с защитником, попробовал исполнить передачу — и получилось. Второй эпизод — вынос Селихова, скидка Соболева и мой удар. Тренируем это!» — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».