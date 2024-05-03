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Евгений Латышонок высказался о победе «Балтики» в матче с «Ростовом» в Кубке России

Евгений Латышонок высказался о победе «Балтики» в матче с «Ростовом» в Кубке России
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». «Балтика» на выезде обыграла «Ростов» с минимальным счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Тиграна Аванесяна. В финале Пути регионов «Балтика» встретится с московским «Спартаком» в период с 14 по 16 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    

«Можно ли сказать, что я вытащил «Балтику»? Нет, потому что мы играли командой, отбивались. Неплохо действовали в первом тайме, комбинировали. Команда сегодня билась.

Была ли мысль в голове, что вот-вот можем пропустить? В первом тайме мы забили гол и начали контролировать игру. Всё получилось, контактировали, владели мячом. В первом тайме вообще не было моментов у моих ворот. Во втором тайме подсели, да», – приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

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