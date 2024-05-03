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«Бавария» контактировала с Лопетеги после отказа Рангника мюнхенскому клубу — Плеттенберг

«Бавария» контактировала с Лопетеги после отказа Рангника мюнхенскому клубу — Плеттенберг
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Представители «Баварии» связались с испанским тренером Хуленом Лопетеги после того, как наставник сборной Австрии Ральф Рангник отказался занять должность главного тренера мюнхенского клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский специалист не является приоритетным вариантом для «Баварии», однако в клубе всё равно решили выяснить его готовность работать в мюнхенском клубе. Сам Лопетеги испытывает сильное желание начать новый футбольный сезон в качестве тренера одной из команд.

Напомним, вчера, 2 мая, Рангник заявил, что его решение – «это не отказ «Баварии», а решение в пользу моей команды [сборной Австрии] и наших общих целей».

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