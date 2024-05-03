Анчелотти ответил на вопрос о будущем Крооса в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какое решение относительно своего будущего он посоветовал бы принять полузащитнику «сливочных» Тони Кроосу, если бы немецкий футболист был его сыном.

«Я бы посоветовал принять ему наилучшее решение для себя самого», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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Напомним, действующее трудовое соглашение Крооса с «Реалом» рассчитано до конца грядущего сезона. На текущий момент 34-летний полузащитник ещё не определился со своим будущим.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: