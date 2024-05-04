Бубнов оценил работу Слишковича в качестве и. о. главного тренера «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Пока Владимир не внёс больших изменений в тактику команды, но он хотя бы стал правильно расставлять игроков, в отличие от шарахающегося из крайности в крайность Абаскаля. Слишкович тоже ротирует состав, в том же матче с «Динамо» на Кубок он поменял половину футболистов, но делает это босниец грамотно.

Заметно, что при Слишковиче команда ожила и играет с хорошим настроением. Бороться за чемпионство практически нереально, а вот за бронзовые награды вполне возможно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.