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Бубнов оценил работу Слишковича в качестве и. о. главного тренера «Спартака»

Бубнов оценил работу Слишковича в качестве и. о. главного тренера «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Пока Владимир не внёс больших изменений в тактику команды, но он хотя бы стал правильно расставлять игроков, в отличие от шарахающегося из крайности в крайность Абаскаля. Слишкович тоже ротирует состав, в том же матче с «Динамо» на Кубок он поменял половину футболистов, но делает это босниец грамотно.

Заметно, что при Слишковиче команда ожила и играет с хорошим настроением. Бороться за чемпионство практически нереально, а вот за бронзовые награды вполне возможно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

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