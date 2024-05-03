Рахимов рассказал о настроении в «Рубине» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о настроении в команде.

«Этот позитив присутствовал в течение года. Футбол без неудач не бывает. За этот год много позитивного произошло. Был жёсткий удар по футболу в Татарстане, когда команда покинула Премьер-Лигу. От этого никто не застрахован. Возврат – это положительные эмоции, и дальше тяжёлое перестроение. Мы понимали, что есть неудачи, есть положительные моменты. Но я всегда говорил игрокам, что мы не будем внизу, и у нас есть все возможности, чтобы исправить ситуацию. Для этого они должны быть уверены в том, что делают на поле.

Даже когда мы проигрывали в Самаре, по игре мы не заслуживали поражения. Наверно никто не верил, что мы можем в меньшинстве с «Локомотивом» сыграть вничью, обыграть «Зенит» и сейчас набрать очки против соперника, который борется [за выживание]. Мы не смотрим на эти моменты, мы анализируем. Сейчас был просмотр видео, мы проанализировали ошибки, обратили внимание на моменты, которые нас делают сильнее. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 6 мая. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.