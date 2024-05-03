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Рахимов ответил, как на Безрукова повлиял общественный резонанс из-за его шутки

Рахимов ответил, как на Безрукова повлиял общественный резонанс из-за его шутки
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ситуации с полузащитником команды Русланом Безруковым. После матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

«Не совсем удачный матч (с «Уралом» (1:1). — Прим. «Чемпионата») у Руслана, но мы стараемся всё-таки от таких моментов абстрагироваться. Я ему говорю о том, что ему нужно забыть эти моменты, в нём нет этой злости, он не хотел ничего этими словами сказать. Нужно думать о завтрашнем дне, а завтрашний день у тебя должен быть лучше, чем вчерашний», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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