Анчелотти: ещё никогда не проходил сезон с двумя поражениями. Хотим продолжить серию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил качество работы своих футболистов в нынешнем сезоне.

«Я ещё никогда не проходил сезон всего с двумя поражениями. Мы хотим продолжить эту серию. Команда выступает очень хорошо, с большой самоотдачей. Все они внесли огромный вклад: и те, кто играл больше, и те, кто играл меньше. Мы подошли к финальному этапу очень воодушевлёнными и с большим желанием выиграть титулы», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, в нынешнем сезоне «Реал» потерпел два поражения. Первое — в матче 6-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (3:1). Второе — в матче 1/8 финала Кубка Испании. Тогда «сливочные» также уступили «Атлетико» (4:2).

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