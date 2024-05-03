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«Милан» рассматривает тренера «Порту» Консейсау в качестве замены Пиоли — Ди Марцио

«Милан» рассматривает тренера «Порту» Консейсау в качестве замены Пиоли — Ди Марцио
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В последние дни «Милан» установил контакт с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау, в котором итальянский клуб видит замену Стефано Пиоли. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» связались с Консейсау после того, как изучили профиль главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеки. Подчёркивается, что сам Консейсау настроен на то, чтобы покинуть португальский клуб, несмотря на то что его контракт с «Порту» рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Милан» уже договорился с испанским специалистом Хуленом Лопетеги о том, что он возглавит итальянский клуб. Однако после негативной реакции болельщиков на эту новость боссы «россонери» изменили своё решение.

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