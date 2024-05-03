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Бубнов оценил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Бубнов оценил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Итоговый результат — 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» голом отметился Александр Ерохин.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Команды выдали игру невысокого качества. В первом тайме они практически не создали опасных моментов. Футбол был неинтересным. После перерыва «Зенит» стал действовать острее и выглядел лучше ЦСКА. Петербуржцы стали быстрее двигать мяч, и это привело к тому, что они обстучали весь каркас ворот соперника.

Не стоит ожидать, что «Зенит» и ЦСКА смогут прибавить в функциональном плане в оставшихся матчах сезона. Команды находятся в кризисе. Ничью можно считать хорошим результатом для петербуржцев», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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