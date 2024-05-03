Бубнов оценил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Итоговый результат — 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» голом отметился Александр Ерохин.

«Команды выдали игру невысокого качества. В первом тайме они практически не создали опасных моментов. Футбол был неинтересным. После перерыва «Зенит» стал действовать острее и выглядел лучше ЦСКА. Петербуржцы стали быстрее двигать мяч, и это привело к тому, что они обстучали весь каркас ворот соперника.

Не стоит ожидать, что «Зенит» и ЦСКА смогут прибавить в функциональном плане в оставшихся матчах сезона. Команды находятся в кризисе. Ничью можно считать хорошим результатом для петербуржцев», — приводит слова Бубнова Sportbox.