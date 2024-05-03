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«Вот ублюдок». Гари Невилл вспомнил, как Луис Энрике проявил неуважение к нему

«Вот ублюдок». Гари Невилл вспомнил, как Луис Энрике проявил неуважение к нему
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Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл рассказал, как испанский специалист Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», проигнорировал его после того, как в полуфинале Кубка Испании в сезоне-2015/2016 сине-гранатовые разгромили «летучих мышей» со счётом 7:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
03 февраля 2016, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Суарес – 7'     2:0 Суарес – 12'     3:0 Месси – 29'     4:0 Месси – 58'     5:0 Месси – 74'     6:0 Суарес – 83'     7:0 Суарес – 88'    
Удаления: нет / Мустафи – 45+2'

«Это было после 7:0 в Кубке Испании. Не такое важное соревнование для «Барселоны». Они забивали и забивали, но Энрике не менял лидеров команды.

В конце игры я подошёл, чтобы пожать ему руку. А он прошёл мимо. Я подумал: «Вот ублюдок». Это отвратительно. Это всё равно, что сказать: «Иди домой, малыш». Я чувствовал, что это было своего рода сообщение, которое он мне послал», — приводит слова Невилла The Overlap в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 49-летний специалист занимал должность главного тренера «Валенсии» с декабря 2015 года по март 2016-го. За этот период «летучие мыши» провели 28 матчей во всех турнирах, в которых они 10 раз победили, семь раз сыграли вничью и 11 раз проиграли.

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