Хави отреагировал на скандирования фанатов, обвиняющих «Барселону» в подкупе судей

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как он относится к тому, что во время матчей болельщики соперников периодически скандируют кричалки, в которых обвиняют каталонский клуб в подкупе судей.

«Мне неинтересно говорить о слухах. Я понимаю их мнения и уважаю их. Все имеют право высказывать своё мнение о «Барсе». Надеюсь, судьи останутся незамеченными и сделают всё правильно (в матче 34-го тура Ла Лиги с «Жироной». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хави AS.

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Напомним, на текущий момент суд расследует дело бывшего вице-президента Технического комитета арбитров (CTA) Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Негрейры, которому с 2000 по 2018 год сине-гранатовые выплатили € 7,3 млн за «технические консультации».

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181: