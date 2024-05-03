«Атлетик» Б победил «Хетафе» благодаря дублю Иньяки Уильямса

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Атлетик» одержал победу со счётом 2:0.
На 27-й минуте отличился нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс с передачи Нико Уильямса. На 51-й минуте Иньяки Уильямс оформил дубль снова с передачи Нико Уильямса. Через восемь минут прямую красную карточку получил защитник «Атлетика» Ерай Альварес. На 79-й минуте был удалён защитник гостей Айтор Паредес. На 88-й минуте нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд не реализовал пенальти.
«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 34 матча. «Хетафе» находится на 10-й строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (84).
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