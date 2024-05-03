«РБ Лейпциг» на последних минутах упустил победу в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом»

Закончился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. Матч завершился со счётом 1:1.

На 38-й минуте первый гол в матче забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 72-й минуте полузащитник гостей Хави Симонс получил вторую жёлтую карточку, после чего был удалён с поля. На 90-й минуте нападающий хозяев Андрей Крамарич сравнял счёт.

После 32 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 63 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества туров Бундеслиги «Хоффенхайм» заработал 40 очков и располагается на седьмой строчке.

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