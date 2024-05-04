Давид Райя выиграл «Золотую перчатку» в нынешнем сезоне АПЛ

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя выиграл «Золотую перчатку» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, которая вручается за наибольшее количество матчей, сыгранных «на ноль». Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии испанский вратарь провёл 14 «сухих» матчей. Его ближайший преследователь в лице голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда сыграл «на ноль» 12 раз и лишился шансов догнать по этому показателю Райю.

Напомним, последним вратарём лондонского «Арсенала», которому удалось выиграть «Золотую перчатку», был чешский вратарь Петр Чех (сезон-2015/2016).

Райя был арендован «канонирами» у «Брентфорда» минувшим летом.

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