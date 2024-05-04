Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

Гвардиола оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Они действительно хороши, но дело не только в таланте нападающих, а во всём комплексе, во всей сборной, и Гарет Саутгейт прекрасно знает, что ему нужно делать.

У меня и у всех есть ощущение, что сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы делает определённые шаги, близка к тому, чтобы завоевать трофей. Они проиграли финал, дошли до полуфинала. Рано или поздно это должно произойти. Это похоже на историю «Манчестер Сити». Мы были близки к победе в Лиге чемпионов и в итоге выиграли её», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме
УЕФА объявил о расширении заявки команд на Евро-2024 с 23 до 26 игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android