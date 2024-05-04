В ЦСКА обратились к арбитру на VAR в первом матче Кубка России с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо обратился к Евгению Турбину — арбитру, ответственному за VAR в матче Фонбет Кубка России ЦСКА – «Зенит» (1:1).

«Хочется задать вопрос судье Евгению Турбину на VAR: на основании чего был приглашён Карасёв для просмотра эпизода с якобы игрой рукой Мойзеса, когда на любом из повторов было видно, что мяч попадает ему в плечо, а касание руки было у Сергеева? Как получилось так, что после просмотра всех повторов судья на VAR предложил Сергею Карасёву исправить «ошибку» и показать красную Мойзесу?» — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.