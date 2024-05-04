Данило раскритиковал федерацию футбола Бразилии за отношение к главному тренеру

Защитник итальянского «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило критически высказался в адрес Бразильской конфедерации футбола (CBF) за быстрое увольнение с поста временного главного тренера национальной команды 50-летнего Фернандо Диниса. Специалист возглавил сборную Бразилии в июле 2023 года с контрактом на один год, но был уволен в начале января 2024 года.

«Каждый тренер нуждается в поддержке вышестоящего руководства, и во времени — особенно для реализации таких необычных и амбициозных идеё, как идеи Диниса в отношении футбола. Невозможно работать с такой великой сборной, при таком давлении со стороны СМИ, без поддержки», — приводит слова Данило UOL.

Под руководством Фернандо Диниса сборная Бразилии начала отборочный турнир КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 с побед над Боливией (5:1 дома) и Перу (1:0 на выезде), однако после этого потеряла очки в четырёх матчах подряд — с Венесуэлой (1:1 дома), Уругваем (0:2 на выезде), Колумбией (1:2 на выезде) и Аргентиной (0:1 дома). С семью очками в шести матчах пентакампеоны занимают шестое место в таблице квалификации, которое даёт прямую путёвку на чемпионат мира.