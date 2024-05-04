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Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи»

Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи»
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не думает об уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, грузинский футболист хочет остаться в Неаполе. Отмечается, что к Кварацхелии есть интерес со стороны нескольких клубов Европы.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 42 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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