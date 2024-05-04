Журавель призвал «Спартак» уволить Слишковича

Спортивный комментатор Тимур Журавель не рассматривает Владимира Слишковича в качестве наставника «Спартака».

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмёт Кубок», — написал Журавель в одной из социальных сетей.

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль, который возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и с «Зенитом» (0:0), а также победил «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0). Отметим, что победа над бело-голубыми позволила «Спартаку» выйти в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.