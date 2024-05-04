Златан Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает Tuttosport, советник президента «Милана» Златан Ибрагимович лично пытается убедить Тьяго Мотту стать главным тренером «россонери» на предстоящий сезон.

После 35 туров чемпионата Италии «Болонья» заработала 64 очка и расположилась на четвёртой строчке, отставая на одно очко от «Ювентуса», занимающего третье место.

Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководство Мотты после 31 сыгранного матча Серии А располагается на четвёртом месте с 58 очками. «Ювентус» занимает третью строчку, в активе команды Массимилиано Аллегри 62 очка.