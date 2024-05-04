Гвардиола: я сплю спокойно, потому что у меня в «Манчестер Сити» такие вратари

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выборе между вратарями своей команды Эдерсоном и Штефаном Ортегой.

«Эдди — первый вариант, но мы чрезвычайно полагаемся на Штефана. Так было в прошлом и есть сейчас. Хорошо, что травма [Эдерсона] оказалась не такой серьёзной, как мы ожидали — связка не повреждена и не разорвана. У нас невероятные вратари. Скотт Карсон очень важен в раздевалке — я говорил это много раз. Но у нас есть два невероятных вратаря – невероятных! — они такие надежные. Я сплю спокойно, потому что у меня такие вратари, я действительно cплю спокойно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

30-летний бразильский вратарь Эдерсон в текущем сезоне провёл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, пропустив в них 33 гола, с 10 марта по 5 апреля игрок пропустил четыре игры из-за мышечной травмы. На счету 31-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги 17 матчей во всех турнирах сезона за «горожан» и 17 пропущенных мячей.