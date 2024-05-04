Гвардиола высказался о постоянном участии «Манчестер Сити» в гонке за трофеями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий о регулярном участии своих команд в борьбе за трофеи и титулы.

«Постоянное завоевание трофеев только усиливает ожидание того, что вы должны постоянно побеждать. С одной стороны, это хорошо, это предъявляет к вам требования. Но это случалось каждый сезон, когда я был главным тренером — после того, как мы выиграли чемпионат с «Барселоной». Я потерпел неудачу в «Баварии», потому что не выиграл Лигу чемпионов, и я потерпел бы неудачу здесь, если бы Эдерсон не спас на последних минутах после удара Лукаку. За многие годы я понял, что в футболе и вообще в спорте не всегда можно победить — ты должен принять это, совершенствоваться и двигаться дальше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

В турнирной таблице АПЛ «горожане» занимают второе место с 79 очками в 34 матчах. Команда Гвардиолы отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко, при этом у «Манчестер Сити» есть игра в запасе по сравнению с конкурентом.