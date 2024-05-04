Ташуев рассказал, почему однажды на его слова обиделся Гинер

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал, почему однажды на его слова обиделся президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Когда первый раз работал в «Краснодаре» у Сергея Николаевича [Галицкого], играли в Астрахани. Хорошо помню пресс-конференцию, на которой у меня спросили про переход на «осень-весну». Ответил, что это полный идиотизм. Знаю, что обиделся Гинер, мне так передали.

Я сторонник возвращения к старому формату? Вернуться будет сложно», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.