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Гвардиола рассказал, что нужно делать тренеру, когда команде нельзя терять очки

Гвардиола рассказал, что нужно делать тренеру, когда команде нельзя терять очки
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности доверия своим футболистам.

«Нельзя терять очки — верьте в своих игроков, это важная вещь и мощное оружие. Мы могли бы проиграть эти четыре игры, но это не означало бы, что я не доверяю своим игрокам — это невозможно, потому что я их видел. Это нисколько не изменит моего мнения. Мы боремся за то, чего никогда не делал ни один клуб в этой стране, и мы хотим этого», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» осталось провести четыре матча. «Горожане» с 79 очками находятся на второй строчке турнирной таблицы с отставанием в одно очко от «Арсенала», который провёл на одну игру больше. 4 мая команда Хосепа Гвардиолы сыграет домашний матч 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

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