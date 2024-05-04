Гвардиола рассказал, что нужно делать тренеру, когда команде нельзя терять очки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности доверия своим футболистам.

«Нельзя терять очки — верьте в своих игроков, это важная вещь и мощное оружие. Мы могли бы проиграть эти четыре игры, но это не означало бы, что я не доверяю своим игрокам — это невозможно, потому что я их видел. Это нисколько не изменит моего мнения. Мы боремся за то, чего никогда не делал ни один клуб в этой стране, и мы хотим этого», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» осталось провести четыре матча. «Горожане» с 79 очками находятся на второй строчке турнирной таблицы с отставанием в одно очко от «Арсенала», который провёл на одну игру больше. 4 мая команда Хосепа Гвардиолы сыграет домашний матч 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».