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«Ювентус» намерен приобрести Мэйсона Гринвуда

«Ювентус» намерен приобрести Мэйсона Гринвуда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в текущем сезоне в составе «Хетафе», может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает The Independent, на 22-летнего английского футболиста претендует «Ювентус». Туринский клуб является фаворитом на игрока.

21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее «МЮ» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов».

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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