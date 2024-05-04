Хавбек «Манчестер Сити» высказался о Гвардиоле

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нуньес охарактеризовал главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

«Он единственный в своем роде. Он просто продумывает всё до мелочей и каждый день очень увлечён тем, чего хочет от игры и от своих игроков. Он не даёт нам расслабиться, потому что давление очень велико, и нам нужно выигрывать каждую игру. Возможно, бывают определённые моменты, когда мы немного расслабляемся — и он сразу тут, не имеет значения, играем ли мы против мадридского «Реала» или команды шестого дивизиона за Кубок, он такой, и это лучше всего», — приводит слова Нуньеса официальный сайт «Манчестер Сити».

53-летний испанский тренер Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с февраля 2016 года. Под его руководством «горожане» выиграли 16 трофеев — Лигу чемпионов, пять чемпионатов Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, два Кубка и два Суперкубка Англии, четыре Кубка лиги. В текущем сезоне «Манчестер Сити» также претендует на победы в АПЛ и в Кубке Англии.