«В душе и сердце надеюсь, что они потеряют очки». Артета – о чемпионской гонке с «Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке с «Манчестер Сити».

После 35 туров «канониры» лидируют в АПЛ с 80 очками. «Сити» занимает второе место с 79 очками и матчем в запасе.

«Может ли «Манчестер Сити» потерять очки? В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь.

А после победы «Ман Сити» в своём матче надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди ещё много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.

Празднует ли команда выход в ЛЧ? Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи. Но мы знаем, какова цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы ее достичь», — приводит слова Артеты Evening Standard.

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» с 89 очками. Второе место занял «Арсенал» (84 очка).

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