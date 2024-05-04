Генменеджер «Интер Майами» рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси

Генеральный менеджер «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, как трансфер Лионеля Месси повлиял на доходы клуба.

«Лео выводит вас на новый уровень. Однако растёт и уровень запросов к партнерам. Мы очень довольны нашим положением, гордимся командой и проделанной работой. Остается только развиваться.

С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом в размере 60 с лишним миллионов до 125 или 130 миллионов. В этом году, как я ожидаю, наши обороты составят 200 млн или больше. Это огромная сумма, учитывая временный стадион», – приводит слова Асенси EFE.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 10 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

После 11 туров «Интер Майами» занимает первое место с 21 очком. На второй строчке расположился «Реал Солт-Лейк» (18 очков).

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