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Ривалдо раскритиковал выступление «Барселоны» в сезоне-2023/2024

Ривалдо раскритиковал выступление «Барселоны» в сезоне-2023/2024
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о выступлении каталонского клуба в сезоне-2023/2024.

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение. На мой взгляд, Хави и «Барселона» не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону, потому что этот сезон был плохим, в то время как наши соперники, мадридский «Реал», практически чемпионы Испании и играют в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков «Барселоны», – приводит слова Ривалдо Betfair.

После 33 туров «Барселона» занимает второе место в ЛА Лиге с 73 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (84 очка).

Из Лиге чемпионов «Барселона» вылетела в 1/4 финала, проиграв «ПСЖ» со счётом 4:6 по сумме двух матчей.

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