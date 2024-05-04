Ривалдо: у Винисиуса отличный шансы, чтобы выиграть «Золотой мяч» в сезоне-2023/2024

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо оценил игру вингера мадридского «Реала» Винисиуса Журиора.

«Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на «Золотой мяч», если «Реал» станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя ещё ничего не выиграл. А если «Реал» пройдёт «Баварию» и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», – приводит слова Ривалдо Betfair.

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В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 34 матча, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 150 млн.

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