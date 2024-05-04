«Барселона» хочет отдать Витора Роке в аренду в клуб из Ла Лиги — The Athletic

«Барселона» хочет отдать нападающего Витор Роке в аренду в клуб из Ла Лиги, сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство каталонского клуба считает, что игра за испанский клуб позволит 19-летнегому бразильцу привыкнуть к стилю футбола в чемпионате и лучше освоить язык.
Ранее в СМИ появилась информация, что сам Роке хочет быть в команде в следующем сезоне и вариант с возможной арендой не рассматривает.
19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн.
В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.
После 33 туров «Барселона» занимает второе место с 73 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (84 очка).
У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181