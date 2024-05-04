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«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» не выявили победителя в матче 31-го тура Первой лиги

Закончился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч завершился со счётом 0:0.

После 30 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает восьмое место. После аналогичного количества игр данного турнира «КАМАЗ» заработал 40 очков и располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 17-го тура Первой лиги. В том противостоянии «КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Павел Горелов.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником» (12 мая). «КАМАЗ» проведёт матч с «Енисеем» (8 мая).

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