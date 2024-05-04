Ван Боммел покинет «Антверпен». Ранее сообщалось, что он может возглавить «Милан»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел подал в отставку с поста наставника бельгийской команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, о его решении покинуть команду будет объявлено уже в ближайшие дни. Отмечается, что оно принято нидерландским специалистом для того, чтобы «начать новую главу». При этом ван Боммел оставит руководство командой по окончании этого сезона, несмотря на имеющийся контракт до конца сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что Марк ван Боммел является фаворитом на пост главного тренера «Милана» после ухода Стефано Пиоли в конце сезона.

Нидерландский тренер возглавил «Антверпен» июля 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и обладателем Кубка страны, а также играла в группе Лиге чемпионов. «Антверпен» в текущем сезоне имеет шанс стать бронзовым призёром нынешнего сезона бельгийской Про-лиги.