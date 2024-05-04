«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и «Ахмат. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 19:30 мск.
Встречу «Краснодара» и «Ахмата» покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 26 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ахмат» заработал 29 очков и располагается на 10-й строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1.
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