Постекоглу: в «Тоттенхэме» должны произойти перемены, как в «Ливерпуле» и в «Арсенале»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил о намерении начать процесс перестройки состава лондонской команды. По его мнению, это необходимо для того, чтобы привить команде новые порядки.

«У нас должны произойти перемены. Мне нужно поменять этот состав, это необходимо. Надо собрать команду, которая, по-моему мнению, будет в силах играть в наш футбол. Для этого важно работать над трансферами на выход. Мы намерены строить тренировочный процесс и игру своеобразного стиля. Не все его усвоют. Если вы посмотрите на начало пути «Ливерпуля» или «Арсенал», а потом перейдёте к времени их взлёта и успеха: вы заметите, что их команды к этому моменту стали практически неузнаваемыми», — приводит слова Постекоглу Reuters.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков после 34 матчей. Идущая на четвёртой строчке, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «Астон Вилла» после 35 игр заработала 67 очков.