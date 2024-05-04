«Я стал жертвой мести». Кристоф Галтье — об обвинениях в расовой дискриминации

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Ниццы» Кристоф Галтье, ныне возглавляющий катарский «Аль-Духаиль», высказался относительно обвинений в дискриминации по этническому, национальному, расовому и религиозному признаку.

«К счастью, что, когда я читал то, в чём меня обвиняют, я не был за рулём автомобиля. Расизм и дискриминация не являются частью моей философии, потому что я вырос в мультикультурной среде и на протяжении всей своей карьеры развивался в такой среде. Поэтому для меня было настоящим шоком предстать перед судом по таким обвинениям. Это часть испытаний в моей жизни.

Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить его Высочество эмира амима бен-Хамада аль Тани, президента Насера Аль-Хелаифи, Луиша Кампуша, а также Жан-Пьера Ривера, сэра Джима Рэтклиффа и Дэвида Брэйлсфорда из «Ниццы». Они стали огромной поддержкой для меня и укрепили мою веру в том обстоятельстве, что я стал жертвой мести. Это мнение о мести принадлежит не мне. Оно фигурирует в решении суда. Это было позорным. В конце концов я полностью и окончательно расслабился. Правосудие установило мою невиновность», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Напомним, правонарушения Галтье связывались с периодом его работы в «Ницце» (2021-2022 года). В декабре минувшего года с французского специалиста были сняты обвинения.