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Серхи Роберто готов подписать новый контракт с «Барселоной» — Фабрицио Романо

Серхи Роберто готов подписать новый контракт с «Барселоной» — Фабрицио Романо
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто готов остаться в каталонской команде, пролонгировав свой контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter). Ранее о желании сохранить футболиста в команде заявил главный тренер «Барселоны» Хави.

Отмечается, что детали возможного контракта будут уточнены в ближайшие дни после очередной встречи Серхи Роберто с представителями «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Роберто является воспитанником «Барселоны». Действующее соглашение футболиста с каталонской командой истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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