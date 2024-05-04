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Бушманов: в игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда

Бушманов: в игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действительно, в матче «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, потому что смена тренера часто приводит к изменениям в настроении. Плюс «Пари НН» имеет серию из шести поражений, поэтому им отступать некуда и все игроки будут сражаться изо всех сил. Понятно, что в любом случае «Спартак» сильнее, но если красно-белые сыграют в свою силу и покажут тот футбол, который был в последних матчах, значит, «Пари НН» придётся опять проиграть.

Противостояние Хазова и Слишковича в качестве исполняющих обязанности главного тренера — это часть футбола, такое происходит. «Пари НН» попал в непростую ситуацию, а до этого у «Спартака» была похожая ситуация», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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