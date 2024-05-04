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Игорь Шалимов: матч «Урала» с «Балтикой» — самый интересный в 27-м туре РПЛ

Игорь Шалимов: матч «Урала» с «Балтикой» — самый интересный в 27-м туре РПЛ
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Первый игры тура пройдут уже сегодня, 4 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня самое интересное — это матч «Урал» — «Балтика». Это будет битва за шесть очков. Это низ, на границе зоны вылета и зоны стыков стоят команды. Не знаю, каким будет рисунок игры, какую выберут тактику команды, но мне посмотреть этот матч будет очень интересно. Таких серьёзных задач, как у этих двух команд, у других нет. Это самая привлекательная игра тура», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Балтикой» пройдёт 6 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:45 по московскому времени.

После 26 туров «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м месте. «Балтика» занимает по итогам 26 матчей 13-ю строчку, набрав 26 очков.

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