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«Интер» интересуется «новым Осимхеном» из «Антверпена» — La Gazzetta dello Sport

«Интер» интересуется «новым Осимхеном» из «Антверпена» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий бельгийского «Антверпена» Джордж Иленихена вошёл в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям газеты, руководство миланского клуба ведёт поиски нового нападающего на предстоящий сезон. Молодой французский форвард, прозванный в бельгийском чемпионате «новым Осимхеном», нужен «Интеру» на случай, если клубу не удастся приобрести нападающего «Дженоа» Альберта Гудмундссона. При этом активных действий по приобретению форварда «Антверпена» чёрно-синие ещё не предпринимали, присматриваясь также и к 18-летнему форварду хорватского «Осиека» Антону Матковичу.

18-летний Джордж Иленихена является воспитанником французского «Амьена», откуда он перешёл летом 2023 года в бельгийский «Антверпен». В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 45 матчей и забил 14 голов, отметившись также и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Иленихены в € 10 млн.

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