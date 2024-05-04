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Лучшим игроком «Урала» в апреле признан 19-летний Дмитриев

Лучшим игроком «Урала» в апреле признан 19-летний Дмитриев
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Екатеринбургский «Урал» объявил об итогах голосования по выбору лучшего игрока команды в прошедшем месяце. Им признан 19-летний полузащитник Игорь Дмитриев.

«Игорь Дмитриев — лучший игрок апреля! 21 апреля Игорь впервые получил награду MVP в матче с «Сочи», а сегодня одержал первую победу в голосовании по итогам месяца», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

19-летний Дмитриев выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». В 30 матчах за свой клуб в нынешнем сезоне он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 400 тыс.

После 26 туров «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м месте. В следующем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» встретится с «Балтикой». Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:45 по московскому времени.

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